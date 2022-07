Especificação: CONSÓRCIO VAI DETALHAR “PLANO DE ATAQUE” PARA OBRAS NA RODOVIA DAS CATARATAS

O presidente do SindHotéis, Marcelo Martini, afirmou nesta terça-feira (12) que as empresas – atrativos e hotéis – terão reunião nos próximos dias com os engenheiros do consórcio Dalba/Bandeirantes, que vão apresentar o “plano de ataque” para execução dos serviços de duplicação na Rodovia das Cataratas em Foz do Iguaçu.

“Eles querem apresentar o projeto até a assinatura da ordem de serviço e detalhar quais são os trajetos e traçados que serão interrompidos, para que não venha a prejudicar nenhum hotel ou atrativo na Avenida das Cataratas”, disse Martini.

Nesta segunda-feira (11), o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, confirmou que as primeiras máquinas do consórcio estarão em Foz nesta semana para instalação do canteiro de obras. No entanto, Furiatti também afirmou que “ainda falta a formalização do contrato” pelo DER-PR e o consórcio. Os serviços, que serão contratados por R$ 129,6 milhões, devem ser entregues em 18 meses. A execução das obras em alguns trechos depende ainda de licenças ambientais.

Cronograma

Segundo Martini, o consórcio já manifestou a intenção de executar as obras com celeridade e entregá-las o mais breve possível. “Ao longo da avenida até a entrada do Parque Nacional do Iguaçu, temos vários hotéis e alguns atrativos e esperamos que o consórcio apresente um cronograma para execução das obras que não prejudiquem a operação hotéis e os atrativos”, afirmou.

Marcelo Martini reiterou que o setor espera um movimento turístico forte até ao final do ano. “Esperamos que o segundo semestre continue com o aumento registrado nos feriados e datas especiais tanto na visitação dos atrativos, nos eventos, quanto na ocupação da rede hoteleira. Já temos o aumento do turismo na fronteira, mas consideramos esta e outras de infraestrutura como fundamentais para o impulso das atividades nos próximos anos”.

O presidente SindHotéis citou ainda as obras de revitalização das avenidas Costa e Silva e General Meira, em execução pela prefeitura, como de “suma importância” para o turismo da cidade. “A iluminação e a nova pavimentação da Avenida Costa e Silva ficaram fantásticas. São corredores por onde entram e circulam os turistas para acessarem os hotéis e os atrativos”, disse.

Itaipu Binacional

Martini faz questão de destacar também o apoio forte da Itaipu Binacional que, junto com as parcerias dos governos municipal, estadual e federal, tem transformado o plano urbano e atraído novos empreendimentos em Foz do Iguaçu. “Além dos novos investimentos, os empresários estão qualificando e ampliando seus empreendimentos para acompanhar a transformação que a Itaipu e seus parceiros têm feito na cidade com relação às obras de infraestrutura e logística, dentre outras ações”.

Outra obra destacada pelo SindHotéis que segundo Martini vai potencializar o turismo rodoviário e a iluminação dos trechos urbanos da BR-277 em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. “Além de garantir mais segurança para essas três cidades, os moradores da região oeste e de regiões mais próximas poderão se deslocar para Foz em finais de semana e nas datas especiais”, disse.