Novidade: MORADORES DE FOZ IRÃO GANHAR 11 NOVAS ÁREAS DE LAZER EM DIVERSAS REGIÕES

Foz do Iguaçu irá ganhar 11 novas áreas de lazer com estrutura completa para a prática esportiva. As obras serão feitas pela Prefeitura e também por meio de convênios com o Governo do Estado do Paraná. O investimento total é de R$ 8,33 milhões.

As regiões da cidade contempladas por meio das obras realizadas pelo município, que ultrapassam o investimento de R$ 2,5 milhões, são: Jardim Liberdade, Cidade Nova, Gleba Guarani e Grande Lago. Os projetos estão finalizados e as licitações devem ser publicadas em breve.

A equipe da Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos está finalizando um novo projeto que irá atender aos moradores do Cohapar III.

Com o convênio firmado a partir do Governo do Paraná, foram garantidas obras que atendem ao programa “Meu Campinho” para o Conjunto Bubas, Jardim Ipê, Jardim Jupira e Jardim São Roque. Todos já estão em fase final de homologação da licitação para o início dos trabalhos.

Outros dois locais, no Jardim Central e Porto Meira, que possuem projetos aprovados e orçados, aguardam a aprovação do Governo do Estado para a publicação da licitação.

“Foi um projeto assumido no início da gestão, onde firmamos o compromisso de construir áreas de lazer em todas as regiões de Foz, garantindo qualidade de vida e acesso descentralizado a espaços completos. As comunidades só têm a ganhar e aproveitar uma estrutura feita para elas”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Estrutura das obras

Os seis espaços que atenderão ao padrão do programa “Meu Campinho”, terão uma estrutura composta por campo de futebol com grama sintética, pista de caminhada, academias da terceira idade, parquinhos, além de iluminação e jardinagem.

Pelo município, as obras serão de campos de futebol, também com academias da terceira idade, calçadas e estacionamentos. “Não é apenas entregar uma área de lazer, trata-se de uma revitalização dos espaços, que se transformam em locais dignos para a comunidade. Os locais ganham uma estrutura completamente nova e de qualidade”, reforçou o secretário de Planejamento, Leandro Costa.

Assim como em outros locais da cidade possuem áreas de lazer com o mesmo padrão, a Secretaria de Esporte e Lazer também atua levando atividades esportivas para as áreas, com a participação da comunidade, como ginástica comunitária.

“Investir em espaços para a população fazer exercícios é investir na saúde. É dar para centenas de crianças a oportunidade de praticar esporte em um local que seja de qualidade, planejados para atender diversas demandas”, completou o secretário da pasta, Antonio Sapia.