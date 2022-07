Revelação: MO FARAH, 4 VEZES CAMPEÃO OLÍMPICO, CONTA QUE FOI TRAFICADO CRIANÇA AO REINO UNIDO COM NOME FALSO

Ele foi levado de avião do país do leste africano aos nove anos por uma mulher que ele nunca conheceu e depois obrigado a cuidar dos filhos de outra família, alega.

Antes, o corredor de longa distância havia dito que foi da Somália para o Reino Unido com seus pais como refugiado.

No entanto, em um documentário da BBC e do Red Bull Studios, ele diz que seus pais nunca estiveram no Reino Unido — sua mãe e dois irmãos moram na fazenda da família na província separatista da Somalilândia.