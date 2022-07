Tragédia: CAPOTAMENTO DE VIATURA RESULTOU NA MORTE DE DOIS POLICIAIS MILITARES

Dois policiais militares, lotados no 25ªBPM (Umuarama), morreram em um trágico acidente automobilístico, registrado na noite desta segunda-feira (11), na Estrada Boiadeira. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os militares ocupavam uma viatura (Gol) descaracterizada.

O veículo seguia pela rodovia BR-487, quando ao atingir o quilômetro 56, em um trecho de reta, porém não pavimentado, o policial militar que conduzia a viatura, perdeu a direção vindo a capotar o veículo por diversas vezes.

Durante o capotamento, ambos os policiais foram ejetados e morreram na hora. Socorristas do Samu estiveram na cena do acidente, mas infelizmente nada pode ser feito para salvar a vida dos dois servidores. O trágico acidente aconteceu entre os Distritos de Santa Heliza e Serra dos Dourados.

Os policiais que faleceram foram identificados como; Soldado Fabiano Sobrinho, de 30 anos e Soldado Ramon Pastori Goulart, de 27 anos. Atualmente os dois estavam trabalhando no serviço reservado (P2) do 25ªBPM de Umuarama. Segundo informações, os policiais retornavam de uma diligência, quando se envolveram no acidente.