Conquista: EQUIPE DE ATLETISMO DE FOZ FICA ENTRE AS MELHORES DO PARANÁ EM CAMPEONATO ESTADUAL

A equipe de jovens atletas do Instituto do Atletismo de Foz do Iguaçu ficou entre as 10 melhores do estado durante o 49º Campeonato Paranaense de Atletismo sub18, disputado entre os dias 9 e 10 de junho no Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, em Cascavel.

Foram seis medalhas conquistadas pelos competidores do Projeto Jovens Atletas – Campeões do Futuro: Bruno Gabriel foi ouro no salto triplo e prata nos 200m rasos; Ana Corassini, com o ouro nos 100m com barreiras; Maria Eduarda Pinzan ficou com a prata no lançamento do Martelo; e Gabriela Dameto conquistou o bronze nas provas de 400m e 800m rasos.

O torneio reuniu cerca de 250 atletas de todo o Paraná e é considerado um dos mais importantes, pois é a competição inicial para adolescentes que estão nas primeiras grandes competições.

“Os desafios vão ficando cada vez maiores e estamos com equipes preparadas em todas as modalidades, por isso os bons resultados vão sendo obtidos. O que propomos nos treinos contribui para o desenvolvimento como atletas e como cidadãos, por isso é necessário manter o foco e dedicação”, afirmou o técnico Sérgio Muniz, o “Quick”.

IAFI

Os talentos do instituto são mantidos pelo projeto Jovens Atletas Campeões do Futuro, uma parceria da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, com a Itaipu Binacional.