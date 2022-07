Entenda: É RECOMENDÁVEL REFORÇO DA VACINA EM INFECTADOS POR COVID OU GRIPE?

As doses de reforço da vacina continuam indicadas, mesmo para quem teve covid recentemente. Porém, se você está com sintomas como tosse, febre, coriza ou dor e precisa tomar a terceira ou a quarta dose, o ideal é fazer um teste para confirmar ou descartar o diagnóstico da doença. Se o resultado der positivo, a orientação das autoridades é aguardar 30 dias desde o início dos incômodos para receber o reforço do imunizante.