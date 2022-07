Foz do Iguaçu: RALLY DOS SERTÕES TERÁ CONCURSO GASTRONÔMICO

Foz do Iguaçu vai participar do concurso gastronômico que integra a programação do Rally dos Sertões, entre 27 de agosto e 10 setembro. A abertura do evento será no dia 26 de agosto no Parque Nacional do Iguaçu, na véspera da largada para carros, motos, quadriciclos e UTVs. O concurso “Sabores do Sertão” será realizado nas 14 cidades da rota do rally e as inscrições já estão abertas aos restaurantes através da Abrasel.

O setor do turismo espera a participação de mais de duas mil pessoas, entre pilotos, mecânicos e técnicos, que estarão na cidade 10 dias antes da largada junto com familiares dos competidores, interessados e aficionados pelo esporte. Uma arquibancada para cinco mil pessoas será instalada para acompanhamento dos treinos.

A estimativa é de um giro de R$ 1 milhão por dia no setor e as reservas dos hotéis já apontam uma ocupação média acima dos 70%. “Além de receber a maior competição do mundo na modalidade, o Rally dos Sertões vai trazer esse movimento muito grande para a cidade. O turista poderá ainda conhecer os atrativos de Foz do Iguaçu, fazer suas compras e ainda participar deste concurso gastronômico”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Pratos

O concurso é organizado pelo Sebrae e em Foz do Iguaçu tem apoio da Abrasel e do SindHotéis. Uma das propostas é preparar pratos típicos da etapa de Foz que incluam um ou três destes ingredientes: mandioca, chimichurri e carne de cordeiro. Alguns restaurantes já se inscreveram e o Sebrae pretende instalar uma cidade gastronômica virtual, que poderá ser acessada por aplicativo, com os detalhes e receitas dos pratos preparados pelos chefes das cozinhas dos restaurantes.

O Sebrae que completa 30 anos também vai oferecer suporte para os empreendedores interessados. Segundo nota à imprensa, cada restaurante deve elaborar um prato, doce ou salgado, que represente o sabor da região, utilizando insumos e ingredientes locais, a partir da lista disponível no regulamento do concurso. O prato será inserido no cardápio dos restaurantes participantes e a população local irá avaliar.

As inscrições para o concurso gastronômico são gratuitas e podem ser feitas até o dia 28 de julho no endereço saboresdossertoes22sebrae.com.br. No site também é possível baixar o regulamento para saber mais detalhes sobre o concurso, como o período de venda dos pratos e a premiação.

O Rally dos Sertões é a maior prova do mundo em trechos cronometrados. São 4.811 km minutados, num total de 7.216 km de percurso. As equipes têm paradas em oito estados do Brasil, nas cinco regiões do país. A largada acontece dia 27 de agosto em Foz do Iguaçu e a chegada será dia 10 de setembro em Salinópolis, no Pará.