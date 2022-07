Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA JUVENTUDE PROMOVE CORTE DE CABELO GRATUITO PARA MORADORES DO BUBAS

Na última sexta-feira (8), a Secretaria Municipal do Trabalho, Juventude e Capacitação promoveu uma ação solidária de corte de cabelo gratuito para os moradores do Conjunto Bubas, em Foz do Iguaçu.

Foram cerca de 30 pessoas atendidas na comunidade, entre cortes masculinos, femininos e infantis. De acordo com o secretário da pasta, Gilberto Xisto, essa foi a primeira das ações mensais que serão oferecidas aos cidadãos do Bubas, com corte de cabelo e barbearia.

“Estaremos promovendo uma ação conjunta para ajudar pessoas de baixa renda a terem acesso a um serviço básico e indispensável. Seguimos trabalhando em projetos sociais que sejam de fácil acesso e aproveitamento, inclusive, vamos planejar para que outras regiões da cidade também sejam atendidas”, disse.

A organização da secretaria para o atendimento foi feita em parceria com a Associação de Moradores do Bubas, que avisou a comunidade sobre a ação.

(Da Redação com AMN)