Homicídio: MULHER É CONDENADA POR MATAR E ESQUARTEJAR MARIDO POLICIAL MILITAR

O caso aconteceu em 2016. Conforme a acusação, a mulher matou o marido com um tiro nas costas após uma discussão por conta dos gastos e, depois, esquartejou o corpo da vítima, colocando parte em uma mala e outra em embalagens plásticas que foram enterradas em Araucária.

Contudo, durante o julgamento, foi confirmada a informação de que ela mudou para outro estado do país sem comunicar à Justiça, o que descumpre a ordem de habeas corpus. Por isso, a juíza expediu mandado de prisão preventiva contra a mulher.

Ellen foi presa menos de um mês após o crime, em 10 de agosto de 2016. Em depoimento à polícia, ela confessou ter efetuado o disparo contra o marido dentro do apartamento do casal.

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) também apontou nas investigações uma falsa comunicação de sequestro e de tentativa de estupro na Delegacia da Mulher em Curitiba meses antes do crime.

À polícia, ela afirmou que havia gasto as economias do caso e que isso gerou a discussão que acabou com o militar morto dentro de casa. Conforme o MP-PR, o valor em questão era de R$ 46 mil.