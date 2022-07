Obras: EQUIPES ATUAM NA TERRAPLANAGEM DO NOVO ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER DA VILA SHALON

As equipes que trabalham na construção do novo campo de futebol da Vila Shalon executam, atualmente, a terraplanagem do terreno. Os investimentos são da Prefeitura de Foz do Iguaçu e atendem a um pedido dos próprios moradores do bairro, por meio do Orçamento Participativo.

Além de um campo de futebol com grama esmeralda, o espaço contará também com calçadas em paver, área de lazer, estacionamento pavimentado em paver e academia a céu aberto para a primeira e terceira idade.

A obra é executada por uma empresa vencedora do processo licitatório e foi iniciada no dia 19 de maio deste ano. Atualmente, está com quase 10% de execução.

A construção do espaço de lazer foi um pedido da própria comunidade do bairro Vila Shalon no Orçamento Participativo, evento da Prefeitura de Foz do Iguaçu que incentiva a participação popular para a destinação dos recursos públicos.

“A prática de esportes precisa ser incentivada, devido aos grandes benefícios à saúde, e a construção de espaços como este da Vila Shalon está entre nossas prioridades. Também queremos que os moradores tenham, próximo a suas casas, um ambiente para o lazer e a convivência das famílias”, expressou o prefeito Chico Brasileiro.

Para a Elisandra Moreira, moradora da Rua Natal Graciotin, o novo espaço vai beneficiar toda a comunidade, principalmente as crianças. “Vamos ter um espaço para poder aproveitar, descansar, deixar nossos filhos brincarem com segurança. Esta obra vai atender a todos, tanto as crianças como os pais. Estamos todos felizes”.

A previsão é de que seja concluída no dia 17 de novembro. O valor total do investimento é de R$ 800.728,30.