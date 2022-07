Serviços: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA LIMPEZA EM TRECHO DA AVENIDA BEIRA RIO

O trecho no fim da Avenida Beira Rio tornou-se um local de frequente descarte incorreto de resíduos. A situação preocupa o poder público municipal que, na manhã desta terça-feira (12), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, fez mais uma ação de limpeza no local.

Foi necessário um trator para recolher a grande quantidade de entulho às margens da Avenida, e um caminhão para levar o material até o aterro sanitário. Restos de alimentos, móveis quebrados, sacolas plásticas, garrafas pet e de vidro, animais mortos, roupas, produtos de limpeza, pneus são exemplos dos materiais que foram descartados na área.

O cenário, que representa riscos à população, preocupa o poder público municipal. Nesta ação foram encontrados diversos focos do mosquito da dengue. “As pessoas precisam ter consciência de que estamos enfrentando uma epidemia de dengue. Mas, lamentavelmente, alguns cidadãos que não se importam com o próximo,” disse Adriana Fuzetti, chefe da Limpeza Pública de Foz.

Adriana lembrou, ainda, que o Município conta com um aterro sanitário gratuito para o pequeno gerador, além do projeto Caçamba nos Bairros. “A gente vem lutando dia a dia para manter a cidade limpa e promover saúde pública. Pedimos a colaboração de todos. Denunciem quando se depararem com situações como esta”, ressaltou.

A denúncia pode ser feita através da Central 156, onde o cidadão pode adicionar texto, fotos, vídeos e todas as informações necessárias. Com isso, a Secretaria de Meio Ambiente pode tomar as providências necessárias.

Onde descartar

O Aterro Sanitário de Foz está localizado na Rua ngela Aparecida de Andrade, Bairro Porto Belo, Região norte da cidade. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08 às 18h, sábado das 08 às 12h (apenas pequenos geradores).

O projeto Caçamba nos bairros de Foz atualmente conta com 25 caçambas espalhadas em vários pontos da cidade. A ação é itinerante, para o uso coletivo, para o descarte de pequenas quantidades de resíduos.