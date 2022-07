Boletim 13/07/2022: FOZ REGISTRA 563 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS NA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 27

Painel_Coronavirus_-_Foz_do_Iguacu_SEMANA-27.pdf

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 13/07/2022, 563 casos de covid-19. No total, são 79.512 casos da doença no município desde o início da pandemia.

Dos 563 novos casos, 333 são mulheres e 230 homens, com idades entre 06 meses e 95 anos. Entre eles, 466 pessoas estão em isolamento domiciliar, 97 encerraram o período de isolamento.

Óbitos

Foz do Iguaçu registrou 2 óbitos em consequência da covid-19 na semana epidemiológica 27. As vítimas são 2 mulheres de 79 e 68 anos.

Nota: Na semana epidemiológica 27, foram contabilizados mais 4 óbitos que estavam em investigação. As vítimas são duas mulheres de 88 e 39 anos e dois homens de 75 e 65 anos. No total, são 1.279 óbitos pela doença no município desde o início da pandemia.