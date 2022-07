Cobrança: ROSA WEBER MANDA PGR SE MANIFESTAR SOBRE INVESTIGAÇÃO CONTRA PACHECO

Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal (STF) mandou para a Procuradoria-Geral da República (PGR) uma notícia-crime contra o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (MDB) e os senadores Davi Alcolumbre (DEM) e Marcos do Val (Podemos). Cabe à PGR avaliar se há elementos suficientes para abrir uma investigação formal contra os parlamentares. Este pedido foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (PSDB) ao STF.

Na notícia-crime há a transcrição de um trecho de uma entrevista na qual o senador Marcos do Val afirma ter recebido, por meio do senador Davi Alcolumbre, R$ 50 milhões em emendas do relator, chamadas de Orçamento Secreto, como demonstração de gratidão ao apoio na eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado em 2021.

Para Alessandro Vieira, os fatos narrados configuram, em tese, a prática de corrupção ativa por Alcolumbre e Pacheco e corrupção passiva por parte de Marcos do Val. A Rosa Weber disse que vai aguardar a manifestação da PGR sobre o caso antes de tomar qualquer atitude.