Alerta: DER/PR INFORMA PARA ALTERAÇÃO NO TRÁFEGO NO TREVO CATARATAS, EM CASCAVEL

As obras de readequação do Trevo Cataratas, em Cascavel, na região Oeste, tiveram uma alteração na configuração dos desvios nesta quinta-feira (14). O acesso à marginal da BR-277, de quem trafega sentido Foz do Iguaçu para Curitiba, foi modificado. Ele foi implantado 150 metros mais à frente do acesso que vinha sendo utilizado.

A mudança se deve pela nova etapa de execução dos trabalhos, já que a primeira alça tinha como objetivo viabilizar o acesso provisório e permitir que a obra pudesse avançar sem prejudicar a fluidez do local, onde cerca de 45 mil veículos circulam diariamente.

O Trevo Cataratas é um entroncamento entre a BR-369, ligação com Maringá; a BR-277, sentido Guarapuava e sentido Foz do Iguaçu; a PRC-467, em direção a Toledo; e a Avenida Brasil, principal via de acesso ao centro de Cascavel.

O novo trecho, que agora está incorporado ao desvio de obras, está devidamente sinalizado para orientar os motoristas e não trará modificações substanciais à configuração atual dos desvios de obra. O espaço liberado fica exatamente abaixo de uma passarela.