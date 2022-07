Férias: PUERTO IGUAZÚ ESPERA OCUPAÇÃO DE 85% NA TEMPORADA DE INVERNO

s expectativas para a temporada de inverno em Puerto Iguazú na Argentina estão grandes. As projeções indicam uma ocupação média de 85% – com picos nas últimas semanas de julho.

A média diária nas Cataratas do Iguazú é de 4.000 visitantes. Após a pandemia, o Puerto Iguazú tem um forte movimento nas altas temporadas e feriados prolongados, além disso há um grande número de turistas nas temporadas média e baixa ao longo do ano, por isso destino adotou a hashtag #IguazuTodoElAño , para divulgar suas atrações entre os viajantes.

Uma das principais atrações turísticas de Puerto Iguazú sem dúvida é as Cataratas do Iguazú, destaque em todo o mundo. O Parque Nacional protege 55 mil hectares de selva e é a ecorregião de maior biodiversidade da Argentina.

Os ingressos para visitar as Cataratas podem ser adquiridos no site, importante lembrar que grande parte do percurso é acessível a pessoas com deficiência.

Além disso, destaca-se o Marco das Três Fronteiras que conta com uma linda vista para a Ponte da Integração (Brasil – Paraguai), a Roda Gigante Yup Star Foz e é claro, o lindo pôr do sol no Rio Iguaçu.

A gastronomia é rica na cidade, com variedades de restaurantes para todos os gostos.