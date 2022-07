Referência: FOZ DO IGUAÇU É MODELO NACIONAL EM ANÁLISE DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS

A cooperação entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Organização Pan-Americana da Saúde possibilitou a qualificação das análises dos indicadores epidemiológicos do município – algo fundamental para reduzir os riscos de uma emergência em saúde pública e que se provou ainda mais essencial durante a pandemia de covid-19.

O “case” de sucesso foi apresentado nesta quinta-feira (14) pelo prefeito no XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado em Campo Grande (MS), a convite da OPAS, em comemoração aos 120 anos da instituição. A secretária municipal de Saúde, Jaqueline Tontini, também participa do evento.

O prefeito lembrou que a cooperação entre o Município e a OPAS iniciou em 2019, com o projeto de implantação da Sala de Situação de Saúde, visando elencar os indicadores prioritários para o monitoramento da saúde da população de Foz do Iguaçu.

A organização doou à prefeitura um servidor de dados para o monitoramento adequado das informações da saúde dos munícipes. Em 2020, foi criado um grupo de trabalho para a implantação da Sala de Situação.

Uma das primeiras ações em conjunto com a OPAS foi o “Cadastre Já” – um levantamento sociodemografico da população. Foram visitados 52.263 domicílios e feitas 22.710 entrevistas, entre setembro e novembro de 2019.

Covid-19

Com a pandemia da covid-19, a parceria com a OPAS voltou-se ao monitoramento dos dados do coronavírus, com a criação de boletins epidemiológicos da situação da doença em Foz.

Também foi feito o rastreamento de contatos das pessoas infectadas, com o objetivo de reduzir a transmissão da doença; emitidos alertas; e feitas análises semanais dos dados. “Esse trabalho em conjunto com a OPAS foi fundamental para que soubéssemos os caminhos a seguir para evitar mais contaminações e mais mortes pela doença, até então desconhecida por todos”, ressaltou Brasileiro.

Referência

Em 2022, a OPAS apoiou a reestruturação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) Fronteira, que tem como objetivo identificar com antecedência situações de emergência em saúde pública, para que as respostas sejam mais adequadas e contenham os riscos à população.

“A consolidação dessa parceria com a OPAS sem dúvida tornará Foz do Iguaçu uma referência nacional e internacional no monitoramento de doenças e outros agravos, considerando todas as especificidades do município como parte de uma tríplice fronteira. E isso, claro, sempre com o objetivo de diminuir os riscos à saúde da população” , finalizou o prefeito.

(Da Redação com AMN)