Evento: PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL OUVEM MORADORES DO PORTO MEIRA SOBRE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE REMADOR

O prefeito, vereadores e secretários municipais reuniram-se na noite desta segunda-feira (18) com moradores do Porto Meira para debater melhorias para o Parque Remador. O objetivo foi ouvir as demandas para que o projeto seja elaborado atendendo às expectativas da comunidade.

O encontro na Paróquia Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida foi proposto pelo vereador Alex Meyer. Também participaram a vereadora Anice Gazzaoui e os secretários de Planejamento, Leandro Costa, e de Obras, Cezar Furlan.

O Parque Remador Omar de Oliveira, localizado às margens da Avenida Morenitas, foi inaugurado em 2004. O espaço tem 34 mil metros quadrados e conta com pista de skate e de caminhada, e academia a céu aberto.

O prefeito comentou que a região do Porto Meira, já muito movimentada devido à localização turística estratégica, irá crescer ainda mais com a inauguração da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai e outros investimentos já previstos para a área. “O papel da prefeitura é enxergar o que precisa acontecer na região e fazer um planejamento para isso. O Parque Remador é um desses espaços que precisamos fazer a proposta de revitalização agora, mas se chegarmos com projeto pronto pode não atender aos moradores”, disse.

“Um local como este é a alma do bairro, que precisa ter vida, e ser um verdadeiro espaço de lazer e de convivência da população”, complementou o prefeito.

O vereador Alex Meyer explicou que o intuito da reunião foi levar aos moradores a temática da revitalização do Parque Remador, para que eles possam dar sugestões e apresentar reivindicações, como pontapé desse processo. “O parque é um importante espaço de lazer que a comunidade usufrui para diversas atividades físicas, esportivas, que já possui uma identidade e aprendemos a gostar”, destacou.

Ele comentou ainda sobre os importantes investimentos que a região do Porto Meira tem recebido pela administração municipal, como é o caso dos trabalhos de pavimentação. Segundo o secretário de Obras, Cezar Furlan, quase 75% das vias receberam melhorias. “E, além da pavimentação, temos obras de construção e reforma de espaços de esporte e lazer, escolas, Cmeis, e outras em prol do crescimento dessa região”, disse.

O secretário de Planejamento, Leandro Costa, comentou que os técnicos da pasta já iniciaram análises técnicas do terreno e do entorno do parque, a fim de identificar algumas ações necessárias para a revitalização do espaço. “Agora, iremos ouvir os anseios da comunidade para que então possamos dar encaminhamento a esse projeto”.