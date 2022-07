Homicídio: JOVEM É MORTO A TIROS APÓS SUPOSTA BRIGA EM BAR

As autoridades policiais da cidade de Sarandi (PR), na região metropolitana de Maringá, montaram uma força tarefa para esclarecer um crime de homicídio registrado na noite desta segunda-feira (18), na Rua Coxim, no Jardim Bela Vista. Nesse endereço, um jovem de 22 anos, foi assassinado com dois tiros. Os disparos atingiram as costas e uma das pernas da vítima.

Era por volta das 21h00, quando a PM (Polícia Militar) e o socorro foram acionados, através de populares que ouviram estampidos de disparos de arma de fogo. Posteriormente encontraram, Lucas Eduardo de Souza Feitosa, caído na via pública.

O médico do Samu, Dr Maurício Lemos, compareceu no local, acompanhado de uma equipe do Veículo de Intervenção Rápida, e constatou o óbito da vítima. A cena foi isolada, e os demais órgãos competentes acionados. No local não foram encontradas cápsulas deflagradas. Indicando que possivelmente o assassino, usou um revólver para matar seu desafeto.

Conforme as informações do delegado titular da DP Sarandi, Adriano Garcia, testemunhas relataram a autoridade policial, que a princípio a vítima teria se envolvido em uma briga, minutos antes do assassinato. A suposta confusão, teria acontecido em um bar. Logo na sequência, o rapaz foi perseguido e morto.

Investigadores da PCPR, com o apoio de policiais militares e agentes da Guarda Civil Municipal, realizaram diligências, porém, nenhum suspeito foi preso. A vítima era usuária de drogas. Após o trabalho da Polícia Científica, o corpo de Lucas foi removido e encaminhado para o IML de Maringá.