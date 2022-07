Ecologia: A BRASILEIRA QUE ESTÁ ENTRE AS MELHORES EMPRESAS B DO MUNDO

A eureciclo, maior certificadora de logística reversa de embalagens do país, recebeu recentemente o prêmio Best for the World™ 2022. Com isso, consolida-se entre as 5% melhores empresas B do mundo, na categoria Impacto de Comunidade, que reforça o compromisso com as boas práticas avaliadas e os impactos positivos causados pela sua atuação na comunidade e no meio ambiente.

“Ser reconhecida como uma das melhores organizações dentro de uma rede seleta de companhias comprometidas com o seu impacto no mundo é um grande prazer. É a chancela de que nosso trabalho realmente faz diferença, tanto interna quanto externamente”, comemora o CEO e fundador, Thiago Carvalho Pinto.

O ranking conta também com outras categorias, como clientes, meio ambiente, governança e trabalhadores. Ser uma empresa B por cinco anos confirma que a eureciclo preza pelo compromisso de buscar resultados positivos além do financeiro.

“Estamos muito felizes com a conquista e comprometidos em continuar levando benefícios para todas as pontas envolvidas no nosso projeto, com o objetivo de elevar as taxas de reciclagem e a valorização da força de trabalho desse setor no país”, completa.

Até o momento, a eureciclo já destinou corretamente, em conjunto com mais de 6 mil clientes, mais de 400 mil toneladas de resíduos (papel, plástico, metal e vidro), o que levou a uma remuneração de mais de R$23 milhões aos 220 operadores privados e cooperativas parceiros.

Sobre a eureciclo

A eureciclo é uma empresa movida pela missão de aumentar as taxas de reciclagem no Brasil, que atua com a certificação da logística reversa de embalagens pós-consumo de empresas de todo o país. Isso tudo só é possível com a parceria de mais de 220 centrais de triagem nessa jornada.

As centrais de triagem operam os créditos de reciclagem, sejam elas organizações de catadores ou empresas privadas do setor. Como resultado dessa união, a empresa conseguiu o feito de que mais de 400 mil toneladas de embalagens deixassem de ocupar aterros e lixões no Brasil.

Certificada como Empresa B, a eureciclo e é a única brasileira presente no ranking 50 To Watch, lista que reúne companhias de todo o mundo que buscam soluções para combater a crise climática.