Evento: CONSELHEIROS TUTELARES PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DIGITAL DA PREFEITURA

Os integrantes do Conselho Tutelar II participaram nesta terça-feira (19) de uma capacitação sobre o Sistema de Informações Digitais (SID), utilizado pela Prefeitura Municipal, ministrada pelos servidores da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

A atividade teve como objetivo oferecer mais agilidade aos fluxos internos e de comunicação na rotina de trabalho dos Conselhos Tutelares de Foz do Iguaçu.

Também foi abordada a utilização do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA), no qual serão registradas as informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizadas no Estatuto da Criança e Adolescente. Atualmente, a plataforma está em fase de testes.

“Essa capacitação foi organizada pelas secretarias de Assistência Social e Tecnologia da Informação após encontros e diálogos da gestão com os Conselhos Tutelares sobre suas demandas e preocupações referentes aos fluxos de trabalho”, afirmou André dos Santos, diretor de Gestão do SUAS.