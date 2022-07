Nova Chapa: CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE FOZ DO IGUAÇU TEM NOVA MESA DIRETORA

A nova mesa diretora do Conselho Municipal de Políticas Culturais tomou posse dos cargos para a gestão 2022-2023. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da última segunda-feira (18). A chapa vencedora foi eleita pelos membros do Conselho em votação realizada na sede da Fundação Cultural.

Os novos conselheiros serão: André dos Santos, presidente; Bruna Ravena, vice-presidente, e Willian Fragata como secretário. A composição é de membros do poder público e sociedade civil.

“Desde o início do conselho nós trabalhamos com esse formato, envolvendo todos os setores interessados na construção de uma política cultural justa e abrangente. Vamos trabalhar para que a mesa diretora exerça esse papel e continue com o trabalho já em andamento”, disse o novo presidente, André dos Santos, que também é servidor público.

Uma das principais missões do conselho será a construção do Plano Municipal de Cultura; estimular a criação de setores para a arte, cultura e patrimônio; fomentar a modernização do Sistema Municipal de Cultura e fiscalizar recursos.