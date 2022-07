Planejamento & Gestão: PREFEITURA DE FOZ E MUNICÍPIOS DA REGIÃO TRINACIONAL DEBATEM ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, participou nesta terça e quarta-feira (18 e 19) da Mesa de Trabalho Metropolitana Trinacional. O evento reuniu autoridades da Tríplice Fronteira para debater estratégias conjuntas em prol do desenvolvimento da região.

Participaram do encontro, realizado em Ciudad del Este, representantes de cidades do Brasil, Paraguai e Argentina. A mesa teve apoio da Rede Global de Gestão Metropolitana e Regional e do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos – ONU Habitat.

Os representantes dos municípios dialogaram sobre a consolidação de uma visão unificada sobre o território. Para isso, fazem um trabalho conjunto para identificar as principais áreas de interação, as possibilidades de colaboração e os marcos legais para amparar essa cooperação. A partir de então, será formalizado o grupo de trabalho.

O secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, reforça que “o trabalho em conjunto entre os municípios dos três países que se conectam na fronteira é fundamental para o desenvolvimento da região como um todo”. “Temos muitas relações de produção e serviços que podem ser fortalecidas com um processo de cooperação, por exemplo, em áreas como o turismo, o agronegócio, o desenvolvimento de tecnologias, entre outras”, complementa.