Reconhecimento: ESCOLA PARIGOT DE SOUZA É SELECIONADA PARA O PRÊMIO IBERO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL BILÍNGUE

A Escola Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, a primeira instituição de período integral de Foz do Iguaçu, foi selecionada para Prêmio Ibero-Americano de Educação Intercultural Bilíngue “Cruzando Fronteiras”, promovido pela Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI).

A premiação reconhece experiências educacionais de interculturalidade e bilinguismo (português e espanhol) nas escolas da rede pública de educação básica como formas de fortalecimento das identidades individuais e culturais de seus alunos e, por extensão, da comunidade em que estão inseridas. São selecionados projetos e experiências educacionais relacionadas à gestão, ao desenvolvimento de práticas pedagógicas e à produção de material didático enquanto elementos fundamentais que marcam o processo de ensino-aprendizagem.

A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá em Brasília, nos dias 4 e 5 de agosto, onde serão apresentados os projetos selecionados no Seminário sobre Interculturalidade e Bilinguismo, que está sendo organizado pela OEI em parceria com o Ministério da Educação. O evento contará com a presença de diretores da Secretaria Municipal da Educação, coordenadores e professores envolvidos no projeto.

Período Integral

A Escola Parigot de Souza oferta o ensino da língua espanhola para alunos do 1º ao 3º ano em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino Americana (Unila). A disciplina integra a grade curricular do ensino integral.

A professora doutora Jorgelina Tallei auxiliou a escola na inscrição do projeto. “Fizemos um relato da experiência pedagógica implementada, com as ações do gestor e dos docentes. A Parigot foi a única escola da região Sul selecionada e terá o reconhecimento em Brasília”, informou. A unidade de ensino foi selecionada na Categoria “A”: Projeto Nacional Intercultural e Bilíngue.

Espanhol das escolas

A língua espanhola também é ofertada aos alunos das escolas Padre Luigi Salvucci (Vila C), Cecília Meireles (Ouro Verde) e João XXIII (Morumbi), que já desenvolvem atividades complementares em jornada estendida. A Escola Gabriela Mistral, no Jardim Lancaster, também iniciará o período integral em agosto, com a oferta do espanhol, inglês, robótica e outras disciplinas.

Premiação

Participaram do concurso, nesta categoria, escolas públicas do Brasil localizadas em cidades-gêmeas de fronteira com mais de 2 mil habitantes. As primeiras colocadas receberão o selo de referência intercultural bilíngue e prêmios em dinheiro que variam de R$ 10 mil a R$ 40 mil.