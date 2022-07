Segurança: ROTAM PRENDE HOMEM COM SUBMETRALHADORA E PISTOLA

Um jovem identificado como Lucas Nogueira de Souza, foi preso por posse irregular de arma de fogo, receptação e porte de arma com sinal adulterado. A prisão aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (20), na Avenida Cuiabá, próximo ao Jardim Ana Elisa em Sarandi.

No imóvel do detido, policiais militares da equipe Rotam, lograram êxito em localizar; 01 submetralhadora calibre 09 milímetros, 01 pistola calibre 380 com dois carregadores, além de um carregador alongado e um menor, munições, e um kit de chaves michas usado por chaveiros na abertura de fechaduras.

Segundo informações, a equipe Rotam realizava diligências no intuito de localizar indivíduos suspeitos de terem envolvimento em roubos e furtos de veículos em Maringá e região. Os policiais tomaram conhecimento, que uma motoneta furtada no dia 11 de maio de 2022 em Maringá, poderia estar circulando por Sarandi.

Em patrulhamento, a moto suspeita foi visualizada pelos militares. A guarnição realizou a abordagem e descobriu que a moto encontrava-se com a placa trocada. O veículo tinha queixa de furto registrada na 09ªSDP. Ao ser indagado se na sua residência havia algo de ilícito, imediatamente o abordado disse que sim. Ao chegar no imóvel, os policiais encontraram todo o armamento já citado acima.

As armas apreendidas foram pintadas recentemente. O rapaz preso já conta com diversas passagens pela polícia.