Avaliação: TARIFA DA SANEPAR É 4X MAIS CARA QUE DE MUNICÍPIOS, REVELA SOLDADO FRUET

Na sessão plenária desta segunda-feira (25), o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) voltou a cobrar o fim da tarifa mínima da Sanepar após revelar que a tarifa de água da empresa presente na grande maioria dos municípios paranaenses é quase quatro vezes mais cara que nas 54 cidades do Estado que contam com sistemas próprios de abastecimento. Segundo o parlamentar, enquanto a Sanepar cobra R$ 45,25 por até cinco metros cúbicos de água, ou seja, R$ 9,05 por metro cúbico, a média nos municípios não atendidos pela empresa fica em torno de R$ 2,60.

O Soldado Fruet exemplificou que, em Sarandi, a tarifa média por metro cúbico de água custa R$ 2,39; em Paranaguá, R$ 2,51; e em Marechal Cândido Rondon, R$ 3,37. “Quero registrar meus parabéns aos prefeitos que tiveram coragem de romper esse contrato, pois, ao fazerem isso, priorizaram sua população e não os acionistas da Sanepar ou as vontades do governador de prestigiar os diretores da empresa que, como os da Copel, têm salários milionários”, destacou.

“A Sanepar precisa acabar com a tarifa mínima e praticar preços justos, olhando sua função essencial e social, priorizando os paranaenses, e não os acionistas”, defendeu o Soldado Fruet. Ele pediu que os prefeitos e prefeitas do Paraná avaliem os contratos com a Sanepar e olhem para o povo, exigindo o fim da tarifa mínima e a prática de tarifas mais baratas. “Isso é possível, está provado pelos 54 municípios que abandonaram a Sanepar e oferecem serviços de água e esgoto a preço justo para sua população”, comentou.

Para o deputado, é um contrassenso a Sanepar pedir que a população economize água, mas continuar cobrando como se não existisse economia. Em outubro do ano passado, o Soldado Fruet formalizou um requerimento pedindo a extinção imediata da tarifa mínima da Sanepar – que equivale a cinco metros cúbicos, mesmo que o consumo seja inferior – e a adoção da cobrança pelo volume efetivamente consumido. A Sanepar respondeu que a definição cabe à Agência Reguladora do Paraná (Agepar), que em março deste ano, abriu uma consulta pública, mas ainda não se posicionou sobre o tema.