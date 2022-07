Queiroga: BRASIL TEM ESTRUTURA PARA ENFRENTAR SURTO DE VARÍOLA DOS MACACOS

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou sobre a alta no número de casos positivos para a varíola dos macacos e tratou de acalmar os ânimos da população. Segundo o chefe da pasta, o Brasil ‘fez o dever de casa’ e conta com uma estrutura capacitada para realizar diagnósticos precoces e tratamentos eficazes. “Nós aqui já vínhamos fazendo nosso dever de casa desde o primeiro rumor, desde o primeiro caso suspeito. Preparamos nossa estrutura para fazer o diagnóstico. Temos quatro laboratórios hoje no Brasil com capacidade para isso”, disse.

Os centros de pesquisa que realizam a detecção da doença atualmente são: Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo; na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Minas Gerais; na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro; e no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

“Desde o início começamos a fazer o diagnóstico e o acesso ao diagnóstico está disponível. Fizemos alertas para as secretarias estaduais de saúde e para as secretarias municipais.

Os casos são identificados, são isolados”, ressaltou. Queiroga também relembrou a decisão do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanon Ghebreyesus, que classificou a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública internacional. Atualmente, o Brasil conta com 696 casos positivos da doença, sendo o 506 destes procedentes do Estado de São Paulo.

