Concorrência: CERCA DE 4 MIL PESSOAS ESTÃO INSCRITAS PARA O CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DA CIDADE

O segundo concurso público de 2022 da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que irá contratar profissionais em 22 áreas, já está com 3.750 inscritos. O prazo para a inscrição termina na próxima segunda-feira, 8, e deve ser feito no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), no link: https://bit.ly/3amMVPJ.

Para conferir o edital, acesse: https://bit.ly/3SlJk5E, e fique atento aos requisitos de cada vaga, bem como as datas e exigências. O prazo para o pagamento do boleto termina na terça-feira, 9.

Os cargos são divididos entre as categorias: Nível Superior, Nível Médio e Nível Fundamental. Os salários variam entre R$ 2.152,07 e R$ 13.537,06.

Confira as vagas

– Nível Superior: Analista de Relações Internacionais Jr; Analista de Sistemas Jr; Arquiteto Jr; Cirurgião Dentista Jr; Engenheiro Agrônomo Jr.; Engenheiro Civil Jr.; Engenheiro Eletricista Jr.; Fiscal de Tributos Jr. ; Fisioterapeuta Jr.; Médico Auditor; Médico do Trabalho; Médico Neuropediatra; Médico Oftalmologista; Nutricionista Jr.; Técnico em Turismo.

– Nível médio com a exigência de cursos e requisitos: Agente Fiscal de Preceitos Jr.; Auxiliar de Enfermagem Jr.; Auxiliar de Turismo Bilíngue; Educador Social Jr.; Programador de Computador Jr.

– Nível Técnico: Técnico de Enfermagem Jr.

– Nível Fundamental (com habilitação D): Motorista de Veículos Pesados I

Prova e inscrição

A aplicação das provas teórico-objetivas, discursivas e de redação está prevista para o dia 4 de setembro.

Para os cargos de médicos, a taxa de inscrição é de R$ 180; para nível superior, R$ 150; para nível técnico completo, nível médio completo e nível fundamental completo, R$ 120.

A Lei Municipal nº 4.693/2019 garante isenção para candidatos que se enquadrem como: doador de sangue (fidelizado); aos que comprovarem hipossuficiência financeira, membro da família de baixa renda inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); ou for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e/ou no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea – REDOME.