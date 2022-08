Oportunidade: PRÓXIMA AÇÃO ITINERANTE DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR SERÁ NO MORUMBI

Na próxima sexta-feira, 05 de agosto, a Prefeitura de Foz do Iguaçu leva a estrutura e a equipe da Agência do Trabalhador para fazer os atendimentos no bairro Morumbi.

A próxima ação itinerante da agência será na Igreja Matriz São Francisco, localizada na Avenida Mário Filho, a partir das 8h30.

Além das mais de 400 vagas de emprego disponíveis e de representantes de quatro empresas realizando entrevistas no local, também estarão presentes o Banco do Empreendedor, a Central do Empreendedor e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade.

Entre as empresas já confirmadas na ação de sexta-feira estão a rede Muffato, rede Mabu Hotel e a OI. A ação se estende até as 16h30. Os candidatos devem levar os documentos pessoais.

Sobre a agência

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu está localizada na R. Xavier da Silva, 834 – Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira,das 08h30 às 13h. O telefone para mais informações é: (45) 3545-5450. Diariamente, as vagas de emprego disponíveis são publicadas no Portal da Prefeitura Municipal https://www5.pmfi.pr.gov.br/.