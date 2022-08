Conhecimento: FOZTRANS LEVA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADELE ZANOTTO SCALCO

O Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu promoveu nesta terça-feira (02) atividades de educação no trânsito com os alunos da Escola Municipal Adele Zanotto Scalco, no Jardim Boa Esperança.

Durante todo o dia, aproximadamente 700 crianças, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental participaram de diversas ações envolvendo o tema. Da teoria à prática, os alunos acompanharam uma palestra sobre os cuidados que devem ser tomados no trânsito, como o uso correto da cadeirinha e do cinto de segurança, e a maneira correta de se comportar dentro do veículo. Também aprenderam sobre as sinalizações como o semáforo e a faixa de pedestres

Na sequência, os alunos foram para a prática. Com uma estrutura montada pelo Foztrans na quadra esportiva do colégio, eles tiveram a oportunidade de aplicar todo o conhecimento que adquiriram durante a palestra. No volante de um carro imaginário, as crianças passaram por semáforos, aprendendo e respeitando as cores verde, amarela e vermelha, e compreendendo também o papel da faixa de pedestre para fazer a travessia da via com segurança.

“Essas atividades são uma parceria do Foztrans com a Secretaria Municipal de Educação e têm como objetivo atingir um público fundamental para o respeito no trânsito: as crianças e adolescentes. Eles não somente aprendem as regras e comportamentos adequados, como também levam esse conhecimento para os pais”, afirma o diretor superintendente do Foztrans, Licério Santos.

Lizandra Bezerra da Silva, coordenadora da Escola de Trânsito do Foztrans, enfatiza a importância dessas atividades para contribuir com o conhecimento e a segurança no trânsito. “A educação começa por eles. Aqui, os alunos conseguem ver de perto, na teoria e na prática, como o trânsito funciona, as sinalizações e, principalmente, os cuidados que devem adotar para se manter seguros”.

Talita da Silva, de apenas 8 anos, garante que compreendeu todas as regras repassadas nas aulas. “Eu aprendi que precisamos ter atenção até mesmo ao passar por uma faixa de pedestre, e sempre olhar para os dois lados. Também aprendi as cores do semáforo: no verde posso passar, no amarelo preciso ter atenção, e no vermelho preciso esperar para deixar os carros passarem”, contou

A coordenadora explica que a ação de educação no trânsito nas escolas é contínua por parte do Foztrans. Basta a direção da escola entrar em contato para agendar um dia e receber a equipe e a estrutura do instituto. “É um trabalho de conscientização muito importante. A gente visa atingir, além dos alunos do ensino fundamental, o ensino médio também. A expectativa é de que essas crianças levem o aprendizado para a casa, até os pais, se tornando pequenos agentes fiscalizadores de trânsito”.

(Da Redação com AMN)