Evento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROMOVE FORMAÇÃO COM DIRETORES E COORDENADORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal da Educação está promovendo reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos das 50 escolas municipais para alinhar as metas do segundo semestre. Os encontros começaram na manhã desta terça-feira (02) e seguirão até amanhã (03) na Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C.

O intuito, conforme explicou a secretária da Educação, Maria Justina da Silva, é analisar os dados do primeiro semestre e traçar estratégias para o segundo semestre dentro das demandas de cada escola. Segundo Justina, os impactos da pandemia ainda são sentidos nas salas de aula, e por isso é necessário o maior engajamento de diretores, coordenadores e professores para a recomposição de aprendizagens.

“Com os resultados do primeiro semestre, traçamos o plano pedagógico para o segundo, verificando o que pode ser feito para melhorar o desempenho dos alunos e para que os coordenadores possam alinhar com os professores a melhor condução dos trabalhos, já pensando em 2023”, disse.

Conforme explicou a secretária, o segundo semestre será marcado pela recomposição de aprendizagens, ou seja, impulsionando habilidades e competências dos alunos, priorizando a leitura, a escrita e a resolução de problemas.

“O diagnóstico feito pelas nossas equipes aponta que 18% dos alunos do 4º ano têm dificuldades com a leitura e a interpretação de texto. Nós tínhamos este dado com alunos do 2º ano antes da pandemia, então nossa preocupação é retomar estes conteúdos”, disse. O reforço das aulas de português e matemática será feito no contra turno escolar, assim como os projetos de inglês e espanhol nas escolas.

Para que as metas sejam atingidas, a Secretaria de Educação segue promovendo formações com os educadores. “Sabemos o quanto a pandemia prejudicou o desenvolvimento das crianças, por isso trabalhamos com o planejamento adequado para a recuperação de conteúdos e o trabalho no contra turno escolar, com reforço de algumas disciplinas”, concluiu Justina.

As formações são conduzidas pela secretária Maria Justina, a diretora de Ensino Fundamental, Eliziane Diesel, e a diretora de educação especial, Vanessa Aquino.

Link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/noticia.php?id=50626