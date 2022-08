Expansão: AÇÕES DO PROGRAMA FOZDESENVOLVE SÃO APRESENTADAS A GESTORES DE 13 MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS

O Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal recebeu nesta terça-feira (2) a visita de uma comitiva com representantes de 13 municípios da região sudoeste de Minas Gerais. Os mineiros vieram conhecer as ações desenvolvidas na iniciativa, que é considerada como o maior programa de apoio empresarial da história de Foz do Iguaçu.

A visita técnica contou com a organização do Sebrae, parceiro da Prefeitura no desenvolvimento do programa. A comitiva integra a Associação dos Municípios da Microrregião Baixa Mogiana (AMOG) e o Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana (CIMOG), região com forte atuação no setor de agricultura.

Lucilene de Moura, analista do Sebrae/MG, comentou que a intenção da visita foi entender melhor como a aplicação do FozDesenvolve aconteceu e quais métodos podem ser replicados para os locais.

“O programa que encontramos em Foz mostra que é possível alavancar o desenvolvimento investido na desburocratização. Esses exemplos que podem ser adequados à nossa realidade, adaptados e repetidos. Boas práticas aumentam desse modo”, frisou.

A secretária da Fazenda, Salete Horst, relembrou cada passo dado pela equipe que faz a gestão do programa e reforçou como a integração fez a diferença desde o início da gestão.

“O prefeito Chico Brasileiro nos designou essa missão logo no início da gestão e esteve à frente de cada conversa com os órgãos e parceiros da prefeitura, trabalhando para que a imagem e credibilidade da administração municipal fosse recuperada. Hoje vemos esses resultados e nos tornamos exemplos positivos”, pontuou Salete.

“Já estive de ambos os lados desse trabalho e percebi como todos levam a sério essa missão de transformar a economia de Foz a partir de soluções inovadoras. Os bons frutos estão sendo colhidos e a cada ano temos novidades para apresentar”, disse o secretário de Transparência e Governança, Leandro Ricardino Correa.

Para o consultor do Sebrae Luiz Marcelo Padilha essas visitas técnicas demonstram o quanto o município de Foz do Iguaçu está investindo no desenvolvimento da economia local e se tornou exemplo para outras cidades.

FozDesenvolve

O Programa FozDesenvolve foi criado em 2018 para oferecer acesso direto aos empreendedores a inúmeros serviços e soluções que atendem os temas que contribuem com o fortalecimento empresarial. Dentre eles, desburocratização e simplificação, acesso ao crédito e ao mercado, associativismo, inovação e tecnologia, fortalecimento empresarial e atração de empreendimentos.

Na iniciativa estão inseridas ações como o DestravaFoz; Resgate Empresarial, Programa Juro Zero e Repara Foz, que incentiva a inclusão econômica das micro empresas e microempreendedores individuais como fornecedores de serviços para prefeitura.