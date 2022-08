Feminicídio: SENADORA PARAGUAIA É ENCONTRADA MORTA EM LAGO DE CIUDAD DEL ESTE

A senadora paraguaia Zulma Gómez, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), foi encontrada morta na manhã deste domingo (31), nas águas do Lago Acaray, em sua chácara, no Km 12, em Ciudad del Este.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Policia Nacional, o marido de Zulma informou o desaparecimento por volta das 4 horas (hora paraguaia). Antes, a senadora particiopou de um encontro políticos com jovens, na mesma propriedade.

O oficial de polícia, Andrés Galeano, contou que ninguém viu a senadora cair na água e que, até o momento, não há testemunhas do que pode ter acontecido. “Ninguém viu ela cair na água, foi a neta que percebeu que a avó não estava lá e deu o alerta”, disse.

Um par de tênis, cobertores e um colchão foram encontrados próximos ao cais à bera do lago, onde, segundo conhecidos, a senadora costumava ficar sozinha. A neta de Zulma contou que viu a avó pegar um colchão e um travesseiro e ir para a beira do lago, onde acendeu uma fogueira. “À 1 hora, a neta pediu para que ela fosse para seu quarto, mas Zulma recusou”, contou a promotora Cinthia Leiva.

Por volta das 5 horas, os bombeiros voluntários chegaram ao local para realizar buscas. O corpo da senadora foi encontrado a 20 metros do cais, com sinais de asfixia por afogamento, informou o médico legista.