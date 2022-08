Melhorias: PARQUE SOLAR BAIANO SERÁ MODERNIZADO

A Enel Green Power, braço de geração renovável do Grupo Enel com ampla presença na Bahia na operação de usinas solares e eólicas, anunciou na terça-feira, 2 de agosto, que investirá R$ 88 milhões para modernizar o parque solar Horizonte, no município de Tabocas do Brejo Velho.

O anúncio foi realizado durante a assinatura de protocolo de intenções com o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Com as obras, a expectativa é que a usina tenha um incremento em sua capacidade de produção de energia, além de promover a geração de postos de trabalho indiretos para trabalhadores locais durante a fase de modernização.

“A Bahia segue como líder na geração total de energia solar, correspondendo a 30,16% da geração nacional. O Estado tem um enorme potencial na geração de energia solar e eólica. As energias renováveis transformam as paisagens, a economia e geram emprego e renda para os municípios baianos. A SDE oferece apoio institucional e acompanhamento da empresa, desde a sua intenção de se implantar, até a sua instalação, ofertando todo apoio necessário em todas as etapas do processo”, destaca José Nunes, secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE).

O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Enel Green Power no Brasil, Jean Philippe Salvatore, ressalta que a modernização do parque contará com a substituição dos inversores originais por outros mais eficientes e modernos. “Essa troca irá ocorrer nos próximos meses, até o começo do próximo ano. Esperamos aumentar a produtividade do projeto com essa mudança. A previsão é que a modernização seja encerrada no primeiro trimestre de 2023”.

Comercialização de Energia Solar

Atualmente na Bahia são 41 usinas solares em operação, com 1,3 GW de potência instalada. Oito municípios baianos são beneficiados com as usinas em operação: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Casa Nova, Guanambi, Itaguaçu da Bahia, Juazeiro, Oliveira dos Brejinhos e Tabocas do Brejo Velho.

Outros 180 parques estão em construção ou com construção prestes a iniciar. Quando eles estiverem operando, a Bahia vai chegar a 8,3 GW de potência instalada. Os dados constam do Informe Executivo de Energia Solar, produzido pela SDE.