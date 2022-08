Artigo ESG: O QUE AS FRANQUIAS REALMENTE GANHAM AO SE TORNAREM SUSTENTÁVEIS?

Por André Luis Soares Pereira*

Sustentabilidade. Ser sustentável. Andar e crescer com foco em práticas verdes. Nunca falamos tanto sobre isso. Mas, como será que se aplica dentro, por exemplo, de modelos de negócios de franquias? Se ainda não ouviu falar de práticas de ESG, essa sigla que significa em inglês – environmental, social and governance – é traduzida como ambiental, social e governança, em português.

E não, a ESG não é voltada apenas para as grandes empresas. Hoje, e cada vez mais, é uma prática que deve ser usada em negócios de todos os tipos – como no franchising. Mesmo não tendo um manual de boas práticas, ou um passo a passo de como tirar as ideias de papel, digamos que o ideal é começar do começo.

Como? Criando a cultura da sustentabilidade dentro da empresa.

Agora, existe uma linha ténue entre o apostar e investir em ESG e apenas o fazer por questões de marketing. O famoso “precisamos mostrar que fazemos”. E isso tem até nome, chama-se greenwasing, ou lavagem verde. Em outras palavras, é quando informamos dados equivocados (ou até criamos fake news) de empresas que mantem práticas de sustentabilidade. O único detalhe é que elas não fazem de fato isto.

Isso nos leva a induzir ao erro aquele consumidor que leva a sério as questões ambientais. Pior, podemos perder parceiros, clientes e ganhar má fama no mercado. E ninguém quer isso, certo?

ESG vai além, muito além – Veja bem, segundo dados da ABF sobre os retornos e crescimentos do setor de franchising em 2021, o setor de franquias no Brasil chegou a marca de R$ 185 bilhões em faturamento. Contabilizando um aumento de 10,7% em relação a 2020. Já para 2022, a expectativa é de que o desempenho continue firme e forte, e supere o valor de R$ 201 bilhões em faturamento e 182 mil unidades em funcionamento. Bons ventos a vista.

Mas, o que isso tem a ver com práticas de ESG? Que há dinheiro, espaço e muitas iniciativas que podem ser beneficiadas dentro das franquias. Para reforçar, educar, trazer informações, analisar como a concorrência anda fazendo e conversar muito com franqueados e colaboradores é um ótimo caminho.

Ninguém quer ser confundindo com a “franquia que faz mesmo” e a “empresa que diz que faz”. E não há dúvidas das vantagens reais para quem traz para perto das práticas de ESG.

Os consumidores pesquisam mais do que nunca quem tem selo verde – 87% da população brasileira afirma que prefere consumir produtos e serviços de empresas sustentáveis (as chamadas empresas-verde), de acordo com um estudo da agência de pesquisa Union + Webster, e divulgado pela Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná).

Só em pesquisas no Google, por exemplo, o aumento também gira em torno de 90% das buscas com o termo “ESG”. E o retorno financeiro? As práticas de ESG refletem diretamente no desempenho de negócios de sucesso e focados no futuro.

Voltando os olhos para o segmento de franquias, as técnicas de ESG são fundamentais, por exemplo, para o desenvolvimento da marca. O que implica manter um retorno permeado pela credibilidade e na transmissão de uma imagem positiva – o sonho e desejo de muitos franqueados!

Como não querer apoiar um negócio que se adapta e entende que um ambiente mais sustentável é a chave para o sucesso? Não apenas em termos financeiros, mas globais e de pura necessidade de sobrevivência. Precisamos assumir um papel social e impulsionarmos ações sociais e sustentáveis.

Franquias e franqueados, aqui vai um conselho: adotem a sustentabilidade como vantagem competitiva. Criem a cultura do cuidado com o meio ambiente, o que consomem, como podem melhorar o uso de recursos limitados. Saiam das suas zonas de conforto. O planeta precisa de todos nós.

*Sócio-fundador do GSPP, empresa especializada em varejo e serviços com ênfase em shopping center e franchising. Advogado com mais de 30 anos de atuação na área de franquias e indústria de Shopping Center.