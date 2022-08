Conquista: IGUAÇUENSES SÃO DESTAQUES NO CAMPEONATO PARANAENSE DE KARATÊ E GANHAM 36 MEDALHAS

A equipe de Karatê de Foz do Iguaçu disputou, no último sábado (30), a 2ª Fase do Campeonato Paranaense de Karatê 2022, e voltou da competição com 36 medalhas conquistadas. A competição foi realizada pela Federação Paranaense de Karatê, na Arena Albertina Salmon, em Paranaguá. O torneio contou com 916 atletas inscritos.

Os atletas de Foz conquistaram 12 ouros, 9 pratas e 15 de bronzes. A equipe da fronteira foi composta por 37 atletas e 5 técnicos. A relação completa dos medalhistas pode ser conferida em: https://bit.ly/3SiS8sZ.

Os competidores seguirão buscando novas marcas ao disputar as duas próximas etapas que restam no paranaense.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer apoia a equipe que também estará na disputa pelo Campeonato Brasileiro de Karatê, entre os dias 17 a 20 de agosto.