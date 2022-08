Repaginação: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO JÁ COMEÇARAM NA GRANDE TRÊS LAGOAS

Depois do prefeito Chico Brasileiro juntar os moradores de Três Lagoas para anunciar o asfaltamento de toda a região, na última semana, a Secretaria Municipal de Obras já avança com os trabalhos de limpeza e pavimentação asfáltica em diversas vias. Atualmente, as ruas são de

calçamento poliédrico.

Nesta quarta-feira, 03, as equipes realizam a limpeza na Rua Rodrigues de Freitas. De acordo com o secretário de Obras, Cézar Furlan, os serviços de pavimentação contemplarão toda a grande Três Lagoas, iniciando pelo Loteamento Witt, passando pelo Conjunto Fernanda, Tucuruí, Graúna, Sol de Maio e Colombelli.

Maria Cristina Martins mora no bairro há mais de 25 anos. Ela fez questão de acompanhar de perto o trabalho das equipes em frente a casa dela, na rua Rodrigues de Freitas. “Estou muito feliz. Temos muitas crianças que brincam aqui na rua e, com o asfalto novo, elas vão poder andar de bicicleta, correr, jogar bola no fim da tarde. Agradecemos ao prefeito Chico Brasileiro por atender nosso pedido, que já é bem antigo,” disse a moradora.

A região de Três Lagoas vem recebendo diversas obras de melhorias pela administração municipal, como exemplo a retomada das obras da Avenida Olímpio Rafain, marginal da BR-277; a reforma da Unidade Básica de Saúde Celso Peliser; obras nas galerias pluviais no Sol de Maio e na Ernesto Gayer; construção de dois campos de futebol; além das reformas nas escolas João da Costa Viana, Eloi Lohmann, João Adão da Silva, Olavo Bilac e no Cmei Claudio da Silva Lourenço.

Moises Francisco, morador da região, ressaltou esse avanço e agradeceu o Prefeito Chico Brasileiro por atender as demandas da população. “Por muitos anos, a gente que mora aqui no bairro Três Lagoas nos sentimos esquecidos pelo poder público. Nos últimos anos isso mudou. O prefeito nos ouviu, veio até a gente conversar. E agora, vendo as máquinas trabalhando, me deixa muito feliz em sentir que fazemos parte da cidade”.