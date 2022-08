Obras: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA LIMPEZA E FOZTRANS INTERDITA TRECHO DA AVENIDA BEIRA RIO

Nesta quinta-feira, 04, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizaram mais uma limpeza no trecho no fim da Avenida Beira Rio. Há meses, o local tem sido utilizado para o descarte incorreto de resíduos e estava no cronograma de ações das equipes da prefeitura com frequência.

Utilizando um trator, as equipes recolheram grande quantidade de entulho às margens da avenida. Foi necessário um caminhão para levar todo o material até o aterro sanitário. Entre os materiais recolhidos estavam móveis quebrados, garrafas pet e de vidro, roupas, restos de alimentos e pneus.

Além dos prejuízos ao meio ambiente, o descarte incorreto representa também riscos à saúde da população: no local, foram identificados diversos focos do mosquito transmissor da dengue.

Fechamento do trecho

O Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans vai interditar o trecho final da Avenida Beira Rio. A ação acontece em parceria com a Polícia Federal. O local, às margens da via, é cercado por mata verde e próximo à barranca do rio Paraná, divisa entre o Brasil e Paraguai, sendo uma passagem estratégica de ilícitos, beneficiando o crime organizado. Sinalizadores serão colocados para alertar os motoristas e pedestres.

Descarte correto

A Prefeitura de Foz do Iguaçu conta com um aterro sanitário gratuito para o pequeno gerador. O Aterro Sanitário de Foz está localizado na Rua Angela Aparecida de Andrade, Bairro Porto Belo, na região Norte da cidade. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08 às 18h, sábado das 08 às 12h (apenas pequenos geradores).

Denúncia 156

A Prefeitura orienta a denunciar este tipo de crime, através da Central 156, onde o cidadão pode adicionar texto, fotos, vídeos e todas as informações necessárias. Com isso, a Secretaria de Meio Ambiente pode tomar as providências necessárias.