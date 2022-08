‘Pegadas Fantasmas’: RESQUÍCIOS DE 12 MIL ANOS SÃO DESCOBERTOS EM BASE AÉREA DOS EUA

Uma equipe de arqueólogos que estudava a área da Base Aérea de Hill, em Utah, nos EUA, encontrou 88 pegadas humanas datadas de mais de 12 mil anos

“Parece que as pessoas caminhavam em águas pouco profundas, a areia rapidamente cobriu as pegadas, porém debaixo da areia havia uma camada de lodo que manteve as pegadas intactas”, explicou Daron Duke, pesquisador principal do Far Western Anthropological Research Group.