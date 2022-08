Promessa: VERMELHO ANUNCIA EMPENHO DE R$ 9,2 MILHÕES PARA A ARENA MULTIUSO

O Ministério da Cidadania confirmou nesta quinta-feira (4 de agosto) o empenho de uma verba no valor de R$ 9.220.288,16 para iniciar a construção da arena multiuso. A nota de empenho número 2022NE000300 foi enviada ao deputado e faz parte de uma emenda de relatoria.

“Esse empenho é a confirmação da nossa luta para dotar a cidade de um complexo esportivo capaz de atrair grandes eventos culturais, esportivos, shows e convenções”, disse Vermelho.

“Nós vislumbramos a arena multiuso como um projeto essencial para incrementar o turismo, gerar mais empregos e dinamizar a economia. Já perdemos diversos eventos esportivos por falta de estrutura adequada como UFC e da Liga Mundial de Vôlei. Nossa cidade é turística, mas podemos atrair mais eventos, a exemplo do que ocorre em outras cidades”, acrescentou o parlamentar.

Além desses R$ 9,2 milhões, Vermelho já destinou uma emenda individual no valor de R$ 1 milhão e pleiteia junto ao Ministério do Turismo mais R$ 6,2 milhões. “Com esses recursos será possível dar início à primeira etapa das obras”, destaca Vermelho.

O prefeito e a Itaipu Binacional estão estudando o local para a construção da arena. “Essa obra é esperada há muitos anos e terá uma importância fundamental para o esporte, a cultura e o turismo. Com essa arena teremos condições de atrair grandes eventos nacionais e internacionais”, afirmou o prefeito.

Arena multiuso: um mega empreendimento para sediar grandes eventos



Grande Obra

O anteprojeto da arena multiuso é bastante ambicioso. A obra terá 19.900 m2, um custo estimado de R$ 36 milhões e poderá ser construída em dois anos. Está prevista uma moderníssima quadra multiuso com capacidade para 9 mil pessoas sentadas e, outra, de grama sintética para 3 mil pessoas, permitindo a realização de eventos simultâneos.

O espaço terá ainda restaurante, academia, lojas, ambulatórios, vestiários padrão Fifa, cozinha profissional, coworking e alojamentos para 48 pessoas destinado a atletas e artistas.

O projeto executivo, no valor de R$ 1,5 milhão, será custeado pela Itaipu, que repassará os recursos ao Fundo Iguaçu.

O presidente do Visit Iguassu, Felipe Gonzalez, afirmou que a arena multiuso “será mais uma grande obra no elenco do programa Acelera Foz, que tem como meta principal potencializar ações integradas para atrair investimentos, melhorar a infraestrutura e dinamizar o ecossistema de inovação, fortalecendo e diversificando a economia de Foz do Iguaçu e região”.

O presidente do Fundo Iguassu, Enio Eidt, disse que o projeto é ambicioso e agradeceu a empenho do deputado Vermelho: “Em pouco tempo de mandato o Vermelho conquistou muito para Foz do Iguaçu. Essa arena será mais uma grande conquista”.