Como Participar: FEIRÃO DE EMPREGOS OFERTA 5 MIL VAGAS NO PARANÁ

Um feirão de empregos vai ofertar, a partir desta segunda-feira (8), 5 mil vagas de emprego no Paraná. A ação de empregabilidade é promovida pela UniCesumar e ocorre nos campi de Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa da universidade.

O objetivo do evento é aproximar a comunidade das vagas de emprego e estágio e possibilitar o conhecimento sobre o mercado de trabalho. De acordo com a instituição, mais de 50 empresas e recrutadores vão participar do feirão de empregos. O atendimento será presencial, das 14h30 às 18h30, até a próxima quarta-feira (10) – confira abaixo os endereços dos campi da UniCesumar.

É recomendado aos interessados em participar do feirão de empregos levar os documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado.

A reitora da UniCesumar, Solange Lopes, ressalta que o Projeto Empregabilidade surgiu com o propósito de ajudar no sonho dos alunos de estrearem a carreira na área que desejam, por meio de iniciativas que melhoram a qualificação para o mercado de trabalho e facilitam o acesso a vagas de estágio e emprego qualificado. “Nesta edição também abrimos para a comunidade. A instituição se preocupa com o desenvolvimento da cidade e promove ações que contribuem para elevar a taxa de empregabilidade e que viabilizam o contato entre as empresas, alunos e a comunidade em geral”, afirma.

A Feira de Empregabilidade também oferecerá uma série de webinars onlines e gratuitos com temas atuais, relevantes e a participação de gestores de grandes empresas, que vão nortear as pessoas que estão em busca de um emprego ou estágio. As palestras serão transmitidas pelo Youtube do “Projeto Empregabilidade UniCesumar”.



Entre os temas discutidos, “Desenvolvimento Econômico do Paraná: perspectivas de empregabilidade a longo prazo”; “Painel online: Futuro das Profissões na área da saúde: cenários e perspectivas”; “Futuro das Profissões em um mundo de transformação digital e dos novos modelos de negócios”; “Personal Branding – Como construir sua marca pessoal”, além de outros. Confira a programação completa.



Para os alunos da UniCesumar, a Feira de Empregabilidade será realizada de forma híbrida e terá como propósito permitir a interação direta dos acadêmicos às diversas ações de empregabilidade. Os três dias de evento possibilitarão que os alunos tenham uma imersão de conteúdos sobre mercado de trabalho como: painéis, minicursos, mesa redonda e encontros com agências de recrutamento e seleção, além de empresas de diversos segmentos.

“Além de possibilitar networking, a Feira de Empregabilidade vai facilitar o processo de inserção dos alunos e da comunidade no mercado, a compreensão ao atual cenário da profissão no mercado, agregar valor e conhecimento aos alunos e o fortalecimento da conexão entre a universidades, mercado e alunos”, aponta a Coordenadora da UniCesumar Empresarial Fabiana Cristina de Azevedo.

FEIRA EMPREGABILIDADE UNICESUMAR

Data: Entre 8 e 10 de agosto

Horário: 14h30 às 18h30

Locais: UniCesumar Curitiba: R. Itajubá, 673 – Portão

UniCesumar Londrina: Av. Santa Mônica, 450