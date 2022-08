Conflito: TAIWAN CONDENA CHINA POR ESTENDER EXERCÍCIOS MILITARES

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan condenou nesta segunda-feira (8) a decisão da China de estender os exercícios militares, dizendo que o país ainda está criando crises deliberadamente e continua provocando.

Nesta segunda-feira, militares da China anunciaram novos exercícios nos mares e no espaço aéreo ao redor de Taiwan – um dia após o término programado de seus maiores exercícios de todos os tempos, realizados em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé na semana passada.

O Comando Oriental chinês disse que realizará as novas atividades conjuntas com foco em operações de assalto marítimo – confirmando os temores de alguns analistas de segurança e diplomatas de que Pequim continuará a manter pressão sobre as defesas de Taiwan.

A visita de Pelosi à ilha na semana passada enfureceu a China, que considera Taiwan como parte de seu território e respondeu com lançamentos de mísseis balísticos sobre Taipé pela primeira vez, além de suspender alguns canais de diálogo com Washington.

A duração e a localização precisa dos exercícios mais recentes ainda não são conhecidas, mas Taiwan já diminuiu as restrições de voo perto das seis áreas de atividades chineses anteriores.

Pouco antes do recente anúncio de novos exercícios, a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, encontrou-se com o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, dizendo que estava emocionada com sua determinação de visitar a ilha, apesar da pressão militar da China.

“O primeiro-ministro Gonsalves expressou nos últimos dias que os exercícios militares chineses não o impediriam de visitar amigos em Taiwan. Essas declarações nos tocaram profundamente”, disse Tsai em uma cerimônia de boas-vindas ao premiê em Taipé.

Não está claro se Tsai convidou Gonsalves antes ou depois da visita de Pelosi. “Não divulgamos planejamento interno ou comunicações entre governos”, disse o Ministério das Relações Exteriores de Taiwan quando questionado pela Reuters.

Além do disparo de 11 mísseis balísticos de curto alcance durante os quatro primeiros dias de exercícios, navios de guerra, caças e drones chineses manobraram extensivamente ao redor da ilha.