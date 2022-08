Evento: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONVOCA IGUAÇUENSES A PARTICIPAREM DA COLETA SELETIVA

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu reforça o convite para que os moradores participem do Programa da Coleta Seletiva, dispondo os resíduos recicláveis corretamente em frente às residências para serem recolhidos pelos caminhões da coleta seletiva.

Em junho, o programa iniciou a entrega das sacolas de ráfia e de um informativo com orientações aos moradores, em forma de imã de geladeira, com detalhes sobre os tipos de materiais que devem ser separados. Entretanto, em alguns casos, moradores utilizam as sacolas para armazenar outros tipos de resíduos, como entulhos ou folhas secas.

Conforme explica a secretária de Meio Ambiente, Angela Meira, as sacolas são um lembrete para que todos colaborem com o programa, porém os resíduos podem ser descartados em outros materiais, como sacos de lixo comum, caixas de papelão, sacos de ração, entre outros – desde que estejam limpos e organizados.

“O mais importante é a sensibilização dos moradores sobre a importância do descarte correto, tanto para o meio ambiente como para a geração de renda de centenas de famílias que trabalham com isso”, enfatizou a secretária.

Como funciona a coleta seletiva

O caminhão da coleta seletiva passa em frente às casas uma vez por semana. Os moradores devem deixar os resíduos recicláveis devidamente separados, disponíveis e visíveis para que a equipe possa parar o veículo e fazer o recolhimento.

“Este gesto promove a geração de renda dos catadores e catadoras, aumenta a vida útil do aterro sanitário e economiza diferentes tipos de matérias-primas retiradas da natureza”, destacou a coordenadora do Programa de Coleta Seletiva, Rosani Borba.

Para saber quando o caminhão irá passar em sua rua, acesse a página da Divisão de Gestão de Resíduos Recicláveis, no site da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio do link: https://bit.ly/3mjqBIV, e confira o mapa interativo.

Caminho da coleta

Todos os resíduos coletados são encaminhados para uma das seis unidades de valorização de recicláveis, onde os catadores e catadoras fazem a triagem por tipo de material e dão a destinação para a cadeia da reciclagem.

Ainda segundo Rosani, neste ano o programa deu um salto de qualidade: passou de uma para quatro cooperativas de catadores contratadas e operando as UVRs. “Com isso, dobramos a quantidade de catadores cooperados e incluídos no programa”.

Além da entrega das sacolas, a equipe de coordenação do Programa, juntamente com a equipe de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente está promovendo orientações às diversas lideranças comunitárias para somar esforços e propagar as informações sobre a coleta seletiva.

São feitas visitas às paróquias da igreja católica, lideranças das igrejas evangélicas, clubes de mães e presidentes de bairros, além de trabalhos com os gestores das unidades escolares municipais e estaduais.

Sobre o Programa

O programa Municipal de Coleta Seletiva de Recicláveis foi implantado com apoio da Itaipu Binacional e do Governo do Estado do Paraná, de forma gradativa a partir de junho de 2018. Em dezembro de 2019, chegou a 100% de atendimento da área urbana residencial, e em fevereiro de 2020 iniciou o atendimento na área rural.

Desde o início do programa, toneladas de resíduos recicláveis deixam de ser enviados todos os meses ao aterro sanitário, aumentando a vida útil do espaço. Além de retornar para a cadeia produtiva, tais materiais promovem geração de renda para as mais de 120 famílias de catadores integrados ao programa.

Atualmente, estão em operação seis UVRs, cada uma com os equipamentos para recebimento e triagem dos materiais, um caminhão e uma área geográfica definida para a coleta dos recicláveis, que é atendida com coleta domiciliar porta a porta, durante a semana.

O programa possui canal de contato direto com a população pelo número 99907-2024, pelo Whatsapp, além do site da Prefeitura Municipal, onde todas as informações estão disponíveis e são atualizadas constantemente.