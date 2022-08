Imunização: CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE COMEÇA HOJE (8/8)

Começa, nesta segunda-feira (8/8), a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, coordenada pelo Ministério da Saúde. Nesta data também tem início o programa que incentiva a população a atualizar a caderneta de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

De acordo com o órgão federal, as campanhas vão até 9 de setembro; nesse período, 20 de agosto foi selecionado como Dia D de divulgação e mobilização nacional. Estados, municípios e Distrito Federal terão autonomia para definir outras datas de mobilização, conforme a situação local.

A meta deste ano é vacinar 95% das crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite. O público é formado por 14,3 milhões de pessoas, e a vacinação ocorrerá nas 40 mil salas de imunização espalhadas pelo Brasil.

A ação visa melhorar os indicadores de imunização infantil no Brasil, que estão em queda desde 2015. No ano passado, a campanha ficou longe de bater a meta estipulada pelo governo, com cobertura de apenas 69,9% do público-alvo.

Em crianças menores de 1 ano, o Ministério da Saúde aplica o esquema básico de imunização com três doses intramusculares. Nas crianças de 15 meses a 4 anos, a imunização é reforçada via oral, simbolizada pelo personagem Zé Gotinha.

Atualização da caderneta

Além da ação contra poliomielite, também será realizada a atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos que têm o cartão incompleto ou nunca foram imunizados.

Para crianças, haverá atualização da caderneta com as seguintes vacinas: hepatite A e B, penta (DTP/Hib/Hep B), pneumocócica 10 valente, VIP (vacina inativada poliomielite), VRH (vacina rotavírus humano), meningocócica C (conjugada), VOP (vacina oral poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Os imunizantes disponíveis para atualização da caderneta de adolescentes são: PV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).

Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação das vacinas poderá ocorrer simultaneamente à vacinação contra a Covid-19. “As campanhas de vacinação vão coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais do Calendário Nacional, na população a partir de 3 anos de idade”, informou a pasta.