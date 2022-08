Universo: CHINA TESTA ‘MISTERIOSA’ ESPAÇONAVE REUTILIZÁVEL

O portal de notícias South China Morning Post relatou que a missão “dará apoio técnico para o uso pacífico do espaço” e testará diversas tecnologias em órbita , embora não tenham sido apresentados maiores detalhes sobre as tecnologias a serem testadas.

A espaçonave decolou em um foguete Longa Marcha 2F , a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, na Mongólia Interior, no norte da China. Não se sabe por quanto tempo a espaçonave permanecerá em órbita.

De acordo com o professor Cai Yaxing, da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da China, em função dos altos custos dos satélites, potências globais estão investindo em novas estratégias para fazer reparos em objetos espaciais , inclusive a partir do uso de aeronaves reutilizáveis.

Com a ajuda de uma Inteligência Artificial, uma espaçonave de serviço em órbita poderia planejar rotas e alterar os parâmetros de órbita por si só , formando uma “sequência de serviço” com até dez satélites-alvo em órbita alta.

As autoridades espaciais chinesas não ofereceram detalhes sobre o motor ou o projeto da espaçonave, mas há as especulações de que os engenheiros tiveram que melhorar o motor do foguete para atender ao requisito de reutilização .

As potências espaciais estão em uma corrida para desenvolver naves espaciais reutilizáveis, com os exemplos mais conhecidos sendo o Dragon, da SpaceX, o Orion MPCV, da NASA, e o Orel, da Rússia . Mas os veículos reutilizáveis ​​nem sempre são econômicos.

