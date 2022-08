Benefício: GOVERNO PREPARA REGULAMENTAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM AUXÍLIO BRASIL, DIZ MINISTRO DA CIDADANIA

Em um apelo com banqueiros em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um apelo para que os bancos concedam o crédito consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Segundo o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, uma portaria será editada em breve com as regras básicas para essa oferta. “A lei (sic) que traz mais esse benefício para a população em situação de vulnerabilidade do nosso país, fazendo com que elas sejam inseridas no mercado formal de crédito. Essas famílias, até então, estavam relegadas ao mercado informal de crédito, na mão, muitas vezes, de agiotas, de pessoas com juros extorsivos. E, com a sanção dessa lei (sic), passa a fazer jus, a acessar todo o mercado bancarizado, formal, que vai conceder esse crédito para essas famílias”, declarou. A fala foi feita em entrevista na última segunda-feira, 8, para A Voz do Brasil. O ministro ainda disse que o governo federal conseguiu zerar a fila de espera do Auxílio Brasil: “O programa é dinâmica e, mais uma vez, com a promulgação da PEC 123, vamos trazer mais 2 milhões de famílias a serem contempladas com esse benefício. Já recebem a partir do dia 9, R$ 600 é o mínimo para todas as famílias que estão inscritas no programa. Vale lembrar, no programa anterior, o mínimo era de R$ 49”.

Mais de 5 milhões das famílias cadastradas também vão receber o vale-gás em dobro neste mês de agosto, em outubro e em dezembro, totalizando três parcelas no valor de R$ 110. “A partir do mês de agosto, passa a trazer o valor de 100% do preço nacional de um botijão de 13 quilos, que hoje está em torno de R$ 110.

Então as famílias em situação de extrema pobreza que vão ser também beneficiadas com o Auxílio-gás vão receber, além do Auxílio Brasil, de no mínimo R$ 600, mais R$ 110 já agora no mês de agosto”, afirmou Bento. As parcelas do Auxílio Brasil serão pagadas a partir desta terça-feira, 9, e até o dia 22 de agosto. Bento assegurou que o valor será pago a todas as famílias que estão com as informações regularizadas no Cadastro Único: “Todas as pessoas que fizeram seu cadastro, por meio do Cadastro Único, que é a porta de entrada dos programas sociais do governo federal, elas estão sendo contempladas no Auxílio Brasil e estão sendo situadas na faixa que chamamos de pobreza extrema, com renda per capita inferior a R$ 210 mensais”.