Fique por Dentro: 5 FATOS SOBRE O ANALYTICS PARA OS RESULTADOS CORPORATIVOS

Atualmente, os dados representam com fidelidade o potencial por trás do fenômeno de transformação digital. Porém, para aproveitar informações armazenadas internamente, a fim de convertê-las em melhores práticas de trabalho, é preciso contar com a implementação de uma ferramenta robusta, bem como alinhar um mindset inovador entre os colaboradores. De fato, diante tantas possibilidades interessantes para empresas que priorizam a automatização de processos, sustentar um ambiente amadurecido digitalmente pode culminar em um grande diferencial competitivo.

Nesse sentido, o processo de tomada de decisão, em escalas e contextos diferentes, exerce uma forte influência para o sucesso contínuo de organizações dos mais diversos portes e segmentos. Sem referenciais seguros, não há como negar a dificuldade de se realizar iniciativas bem-sucedidas, especialmente em cenários generalizados de adversidade e incerteza.

Por uma cultura corporativa com pilares enraizados de resiliência, disrupção e eficiência operacional, o conceito de Analytics deve ser colocado em pauta. Sem dúvidas, entender todas as suas funcionalidades e contribuições é o primeiro passo para instituir uma governança em harmonia com o que há de mais promissor no universo digital.

Conte com uma plataforma especializada

O momento de migração de um sistema físico de armazenamento de dados pode trazer desafios consideráveis, ainda mais para companhias com pouca intimidade em relação à tecnologia e suas vertentes. Portanto, nesse espaço de transição inicial, é de suma importância que o gestor deposite seus objetivos em uma plataforma desenvolvida para maximizar essa jornada de integração, preparação e coleta das informações. Em outras palavras, a solução escolhida deve ter condições de suprir todas as demandas em um intervalo de tempo reduzido, em prol de uma experiência transformadora para todos os usuários.

Um passo crucial para a cibersegurança

Estruturalmente, a automação carrega como grande benefício uma abordagem totalmente segura com materiais sensíveis a rigor de lei. Não por acaso, o Analytics pode ser aplicado dentro de um cenário em que a cibersegurança será um componente usual, devido à confiabilidade e o alto nível tecnológico da ferramenta adotada. Soluções de cloud, por exemplo, surgem como opções viáveis para assegurar a integridade e a segurança dos dados.

Melhores decisões, melhores resultados

A partir da coleta de informações, após a etapa de preparação e refinamento, é possível delegá-las às soluções de Analytics. Com isso, os profissionais terão como parâmetro levantamentos seguros sobre o caminho mais indicado, seja sobre políticas de relacionamento com o cliente, novos métodos de trabalho ou melhorias de produtos.

Garanta a democratização dos dados

Para a transformação digital ser completa, é necessário que atinja a todos os envolvidos no cotidiano operacional. Se a mudança também é cultural, sob a ótica de lideranças corporativas, não há como negar a relevância de se pensar em práticas que coloquem insights proveitosos à disposição de todas as equipes que podem se beneficiar desse novo patamar estratégico.

Reflexos para a experiência dos clientes

As consequências de um investimento consciente em inteligência analítica podem ser sentidas em aspectos variados. Na busca pela conquista e fidelização de clientes, os reflexos são significativos: com o Analytics, a empresa terá a oportunidade de se aprofundar em seu público-alvo, compreendendo suas maiores dores e necessidades e, claro, oferecendo as alternativas mais atrativas.

Concluindo o artigo, todos os tópicos citados convergem para um futuro que já começou no Brasil. A tendência é de que cada vez mais organizações aproveitem os benefícios por trás de uma mentalidade cultural que enxergue os dados como aliados estratégicos de valor imensurável.

Roberto Kallaur é CEO do Grupo Toccato. Engenheiro por formação com MBA em Gestão Empresarial e Marketing pela FGV, possui mais de 20 anos de experiência em cargos de alta direção e liderança.