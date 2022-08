Imunização: SECRETARIA DE SAÚDE INICIA BUSCA PARA ALERTAR CIDADÃOS QUE NÃO COMPLETARAM O ESQUEMA VACINAL

A partir desta terça-feira (9), a Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu irá reforçar a campanha de imunização contra a Covid-19. A intenção é realizar uma busca ativa para atrair a população que ainda não completou o esquema vacinal com todas as doses necessárias.

De acordo com a diretora de Atenção Básica, Márcia Batista, os agentes comunitários de saúde entrarão em contato, via telefone, com os cidadãos que ainda não estão vacinados ou com doses em atraso. Ao receber a mensagem, a pessoa deve comparecer à Unidade Básica de Saúde de referência.

O segundo passo será a busca nas residências, informando sobre a necessidade de completar a imunização. Cada distrito de saúde terá uma lista com os nomes e endereços de cada usuário.

O trabalho também será feito para reforçar a vacinação infantil. As escolas receberão um informativo que deverá ser repassado aos pais dos alunos de escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) sobre a liberação da segunda dose para crianças a partir de 3 anos e a dose de reforço a partir de 12 anos.

“A pandemia ainda não acabou e segue fazendo vítimas na nossa cidade. Precisamos manter a população imunizada e, para isso, é necessária a consciência de cada um de que é fundamental receber a dose da vacina para proteger a si e aos demais”, afirma a secretária municipal de Saúde, Jaqueline Tontini.

Vacinação em Foz do Iguaçu

Até o momento, já foram aplicadas cerca de 650 mil doses da vacina contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu. Para aumentar o número de pessoas vacinadas, a Secretaria de Saúde realizou diversas campanhas de vacinação e segue com todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazendo a imunização contra o coronavírus.

