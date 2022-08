Ministério Diz: 70% DAS OPERADORAS DE TURISMO ESPERAM ALTA DE VENDAS NO 2ª SEMESTRE

A expectativa para o turismo no segundo semestre é de aumento de vendas, segundo dados levantados pelo Ministério do Turismo.

Sete em cada dez (71,5%) agências e operadoras estimam uma demanda maior de turistas até o final do ano. Em relação ao faturamento, 67,7% dos empresários esperam uma ampliação nos ganhos no mesmo período.

Os dados são da Pesquisa de Sondagem Empresarial com Agências e Operadores de Turismo no Brasil, realizada pelo Ministério do Turismo entre os meses de maio e junho de 2022.

O objetivo é mapear o desempenho e a perspectiva destes estabelecimentos no país.

“O setor de Turismo no Brasil registra, a cada dia, números positivos, como ampliação da movimentação financeira, criação de vagas formais e um crescente fluxo nos aeroportos e terminais rodoviários. Prova de que o Turismo está se recuperando e é uma atividade econômica importante que gera emprego, renda e desenvolvimento para o país”, afirma o ministro do turismo, Carlos Brito.

Os responsáveis por agências de viagens mais confiantes sobre o aumento de viagens e do faturamento estão no sul do país.

No Paraná, a expectativa é de um aumento de 81,8% na demanda por serviços e 76,9% sobre a ampliação da receita.

Em seguida, estão os empresários que atuam nos estados de Santa Catarina, com 74,6% e 73,1%, respectivamente.

Entre os destinos nacionais, a preferência é por lugares com sol e praia. Segundo o estudo, o segmento motiva 45% das viagens, seguido de natureza/ecoturismo (13,5%), negócios e trabalho (11,4%) e cultura/patrimônio histórico (10,4%).

Oito dos 10 destinos mais procurados são cidades litorâneas. Entre elas estão Fortaleza, Porto Seguro, Maceió e Rio de Janeiro. No entanto, o primeiro lugar da lista está com Gramado, no Rio Grande Do Sul.

A maior parte das pessoas que buscaram as agências e operadoras para viajar foram casais com filhos, correspondendo a 39,5% dos turistas.

Outros 26,7% viajaram com cônjuge ou namorado, 21,1% com algum outro parente ou com amigos e outros 12,9% procuraram uma agência para viajar sozinho.

A pesquisa aponta ainda que para 54% das agências ouvidas a perspectiva é de estabilidade no que se refere ao número de empregados.

Outros 34,9% esperam aumento de contratações, enquanto 11,2% acreditam em queda.

Confira o ranking dos destinos mais procurados

Gramado (RS) Fortaleza (CE) Maceió (AL) Natal (RN) Rio de Janeiro (RJ) São Paulo (SP) Porto Seguro (BA) Ipojuca (PE) Salvador (BA) Recife (PE)