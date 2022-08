Ciclone: EVENTO EXTRATROPICAL CAUSA CHUVAS E VENTOS FORTES NO PARANÁ

Um ciclone extratropical causa chuvas em todas as regiões do Paraná nesta semana. As precipitações vêm acompanhadas de ventos fortes que atingem o litoral do estado nesta quarta-feira (10).

Na região, as rajadas podem atingir até 100 km/h, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O fenômeno também traz uma frente fria para a região Sul do Brasil.

O instituto diz, ainda, que o ciclone extratropical possibilita a formação de geadas na região sul do Paraná, entre quinta (11) e sexta-feira (12).

CHUVAS EM CURITIBA

As chuvas em Curitiba causadas pelo ciclone extratropical continuam nesta quarta-feira (10). De acordo com ao Simepar (Sistema de Meteorologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), os ventos podem chegar a uma velocidade de 59 km/h, com chuva acumulada de 30,9 milímetros.

Para o dia de hoje, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 13ºC. A Defesa Civil fez um alerta para a possibilidade de alagamentos e quedas de árvores na capital paranaense, além de destelhamentos e outros danos.

Para a população, devem ser seguidas as seguintes orientações nesses dias de chuva:

Se puder, esperar para sair de casa

Na rua, parar em um local seguro até a chuva mais forte passar

Evitar se abrigar embaixo de árvores e estruturas metálicas, estando a pé ou de carro

Reduzir a velocidade enquanto estiver dirigindo

Evitar mexer no celular enquanto ele carrega

Recolher o lixo colocado para a coleta, para evitar entupimentos

Em caso de emergência, deve-se entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199. Para relatar estragos, deve-se entrar em contato com a Prefeitura de Curitiba, pelo telefone 156.