Evento: PREFEITURA REALIZA ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DA JUVENTUDE

A Prefeitura de Foz do Iguaçu promove atividades em celebração ao Mês da Juventude, comemorado em agosto, nos dias 25 e 26 deste mês.

Nos dias 25 e 26 de agosto, foi organizada uma programação que inclui uma oficina de capacitação em projetos e um cine debate com o tema “Juventudes em Fronteira”, voltados a jovens entre 15 e 29 anos. Também no dia 25 haverá um encontro de gestores públicos da área da região trinacional.

Em parceria com o Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), a prefeitura oferta no dia 25 de agosto uma oficina de capacitação sobre projetos, que ocorre das 9h às 12h no auditório do Complexo Bordin.

Já no dia seguinte, também em parceria com o UNFPA e a Universidade da Integração Latino-Americana (Unila), acontece o cine debate “Juventudes em Fronteira”, das 14h às 17h, na Fundação Cultural.

Já no dia 25, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e da Diretoria de Assuntos Internacionais, realiza o I Encontro de Gestores Públicos de Juventude da Tríplice Fronteira, no Centro de Educação Ambiental do Iguaçu (CEAI). Participam representantes da área da juventude de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias e Puerto Iguazú.

O encontro tem como objetivo compartilhar boas práticas, identificar os desafios comuns e a busca de soluções comuns na temática da juventude trinacional.